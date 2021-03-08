اجتماع طارئ لبحث إجراءات جديدة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - تجتمع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، صباح اليوم الإثنين ، بعد دعوة من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن.

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ويأتي ذلك نتيجة لتسارع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

وستناقش اللجنة آخر تطورات الوضع الوبائي والازدياد بعدد إصابات فيروس كورونا، والإجراءات الرسمية التي من شأنها كبح جماح الفيروس في المملكة.

وكانت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو، قالت مساء الأحد، آن الأوان لاتخاذ إجراءات أخرى للتأثير بشكل إيجابي على المنحنى الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشارت إلى وجود تسارع في عدد الوفيات، مضيفة أن "الأسبوع الماضي ارتفعت خلاله الوفيات 71% عن الأسبوع الذي سبقه".

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