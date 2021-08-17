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الثلاثاء، 17-08-2021 08:07 ص

اجتماع طارئ للأوبئة اليوم إثر الاحتفالات بنتائج التوجيهي

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الوكيل الإخباري - تجتمع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، اليوم الثلاثاء بعد دعوة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى اجتماع طارئ وذلك بحسب ما كشفه عضو اللجنة الدكتور بسام حجاوي.

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وقال حجاوي أمس الاثنين في تصريحات صحافية، إن التجمعات المخالفة للبروتوكولات والإجراءات الصحية خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة دعت الوزير للاجتماع الطارئ للوقوف على مستجدات الحالة الوبائية في المملكة إثر جائحة كورونا.

وأوضح أن هنالك عدم التزام بأوامر الدفاع التي تتمثل بعدم ارتداء الكمامة وعدم العمل بالتباعد الجسدي ما يزيد من ارتفاع أعداد الإصابات خلال الاحتفالات .

 

وتبحث الجهات المعنية اليوم عددا من الإجراءات الصارمة في حال ارتفاع الإصابات بالفيروس بوتيرة عالية ، وقد تلجأ إلى قرارات شأنها كبح جماح الوباء .

 

المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الالتزام حيث الاقتراب من تنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية والتي ستكون في الأول من أيلول (9) والتي تعيد الحياة إلى مجاريها في المملكة بحسب عدد متلقي اللقاح.

 

 

 

 



 




 

 


 

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