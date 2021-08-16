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الإثنين، 16-08-2021 01:04 م

اجتماع طارئ للأوبئة بعد نتائج التوجيهي

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الوكيل الإخباري - دعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اللجنة الوطنية للأوبئة إلى اجتماع طارئ يوم غد الثلاثاء، وذلك بحسب ما كشفه عضو اللجنة الدكتور بسام حجاوي.

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وقال حجاوي، إن هناك تجمعات مخالفة للبروتوكولات والإجراءات الصحية، داعيا المواطنين إلى الاحتفال بنتائج الثانوية العامة بطريقة حضارية وعدم تشكيل التجمعات وضرورة ارتداء الكمامة.


وطالب حجاوي الأشخاص غير المُطعمين عدم حضور الاحتفالات والابتعاد عن الأشخاص والمجموعات.


وأضاف أن الجائحة أصبحت اليوم “جائحة غير المُطعمين”، فهذه الفئة هي التي تدخل المستشفيات والعناية الحثيثة وهم الذين يشكلون النسبة العالية من الوفيات، لذلك على المواطنين التوجه والإقبال على أخذ المطاعيم.


وبين حجاوي أن المناعة الطبيعية الناتجة عن المرض بدأت تتلاشى وتضعف في العالم، وعليه فإن دول العالم بدأت بالتفكير بإعطاء الجرعة الثالثة من المطعوم سواء من نفس المطعوم أو من نوع آخر حتى تنهي الجائحة، مشيرا إلى أن الأردن وصل لعدد جيد من الأشخاص المُطعمين لكن هذا لا يكفي، وعليه نسعى إلى الوصول بحلول الأول من أيلول المقبل  إلى أكبر عدد من الحاصلين على المطعوم.


ودعا حجاوي المواطنين إلى المسارعة في أخذ المطعوم، فهو الأمل الوحيد للخروج من الجائحة.


وقال أنه تم تطعيم 49 ألف شخص يوم السبت الماضي و51 ألف شخص يوم أمس الأحد، مقارنة مع 6 -7 آلاف يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، وعليه نحتاج إلى التسريع في عملية المطاعيم.


 




 

 


 

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