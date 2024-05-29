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الأربعاء، 29-05-2024 02:31 م

اجتماع عربي إسلامي في مدريد لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، التي تزور إسبانيا في محطتها الثالثة عشرة منذ أن شكلتها القمة، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

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وبحث الاجتماع الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، والجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين.


وأكد الاجتماع على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة لجميع أنحاء غزة.

 




 

 


 

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