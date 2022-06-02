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الخميس، 02-06-2022 04:54 م

اجتماع في الأشغال لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية

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الوكيل الإخباري - عقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية مهمة.اضافة اعلان


وجرى خلال الاجتماع الذي جمع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، ووزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، ومدير عام العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، ورئيس  مجلس إدارة المدن الصناعية الدكتور لوي سمويل، وامين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندس جمال أبو عيد، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، بحث سبل دعم مشاريع الاستثمار وتذليل العقبات وتقليل مدة التنفيذ لمشاريع الاستثمار من خلال عقود خاصة ينفذها المستثمر وبكفالات وضمانات وضمن المواصفات المعتمدة.

وأكد الحضور دعم الحكومة للمشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين، مشددين على أن مخرجات الاجتماع ستنعكس على ارض الواقع وستساهم في تعزيز الاستثمار وتذليل العقبات امام المستثمرين، وتاهيل البنية التحتية المناسبة في المناطق الاستثمارية والصناعية.

وجاء الاجتماع بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لضرورة تضافر الجهود بما يساهم في تقديم افضل الخدمات للمستثمرين، ما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الاردني ككل.

 




 

 


 

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