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الإثنين، 29-11-2021 06:33 م

اجتماع في المفرق يبحث معيقات التجار والمستثمرين

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الوكيل الاخباري - بحث محافظ المفرق، سلمان النجادا، مع مجموعة من المستثمرين والتجار في المفرق، اليوم الاثنين، المعيقات التي تواجه عملهم، خصوصا في ظل الوضع الوبائي الحالي وأومر الدفاع.

وأكد النجادا، خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة المفرق، أن الهدف الأساسي من الجهات الرقابية يتمثل بتوعية أصحاب المؤسسات التجارية بالالتزام بالبروتوكول الصحي وليس تحرير المخالفات، مشيرا إلى وضع خطة من شأنها تنظيم عمل اللجان المتعلقة بعمليات التفتيش على المنشآت، إضافة لتنظيم الأسواق وإزالة العقبات التي تواجه التجار كأزمة السير وظاهرة البسطات التي باتت تؤثر سلبا على الوسط التجاري.

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