اجتماع في وزارة التعليم العالي بشأن دوام الجامعات

الوكيل الاخباري- التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس اليوم الأربعاء رؤساء الجامعات الرسمية، حيث استهل الوزير أبوقديس اللقاء بتقديم التهنئة لرؤساء الجامعات الذين صدرت الإرادة الملكية السامية مؤخراً بتعيينهم، كما أكد على أن مجلس التعليم العالي حريص على استمرار التشاور مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة في جميع القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي وتساهم في تقدم مؤسساته.

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وقد تم خلال اللقاء مناقشة الآليات الكفيلة بالعودة إلى التعليم الوجاهي في الحرم الجامعي مطلع العام الجامعي القادم 2021 / 2022، وذلك بالتأكيد على تطبيق أمر الدفاع رقم (32)، مع ضرورة التسريع في إتمام عملية التطعيم للغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس والإدرايين العاملين في الجامعات إضافةً إلى الطلبة على مقاعد الدراسة، حيث تم تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف الاطلاع ومراجعة خطة العودة الآمنة لمؤسسات التعليم العالي التي قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعدادها، والتي تتضمن جميع البروتوكولات الصحية التي تحافظ على صحة وسلامة العاملين في الجامعات والطلبة، إضافة إلى وضع تصور واضح للتقويم الجامعي ، مع توضيح آليات التدريس وتطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الذي تم إقراره مؤخراً، وآليات عقد الامتحانات الفصلية والنهائية وجاهياً في الحرم الجامعي، إضافة إلى ترتيبات إستقبال الطلبة الجدد واستكمال إجراءات قبولهم إلكترونياً.



كما أكد الوزير أبوقديس على ضرورة السير قدماً في تطبيق قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بتطوير الخطط الدراسية وتطوير متطلبات الجامعة حيث شدد على ضرورة أن تقوم كل جامعة بوضع خطة تنفيذية لقرارات مجلس التعليم العالي تنعكس على الخطط الدراسية ومتطلبات الجامعة مطلع العام الجامعي القادم 2021/2022 على أبعد تقدير.



كما طالب الوزير أبوقديس رؤساء الجامعات باستكمال العمل على توفير أجهزة حاسوبية، وأجهزة ألواح كتابة إلكترونية لأعضاء هيئة التدريس، وبما يضمن قيامهم بعملية التدريس بشكل تفاعلي مع الطلبة.



وقد حضر اللقاء أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.