اجتماع لتنفيذ مشروع تعريف الحدود الإدارية بمحافظة إربد

الوكيل الإخباري - عقد محافظ إربد رضوان العتوم اجتماعا مع رؤساء بلديات المحافظة، اليوم الأحد، في سياق تنفيذ مشروع تعريف الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق؛ الذي يهدف إلى إعادة رسم حدود المحافظات والألوية والأقضية والمدن والقرى والمناطق بما يتوافق مع حدود قطع الأراضي.

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وقال العتوم إن المشروع الذي سيبدأ تنفيذه الأيام المقبلة بمحافظة إربد، ممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( يو ان دي بي) من خلال برنامج تعزيز التنمية المحلية لزيادة منعة المجتمعات المضيفة واللاجئين في شمال الأردن (ليد)، وذلك بإشراف وزارة الداخلية وبالشراكة مع كل من وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الإحصاءات العامة، والمركز الجغرافي الملكي.



وبين أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت الحاجة ملحة إلى توحيد وتعديل وترسيم الحدود الإدارية وتطوير نظام معلومات جغرافي متكامل من أي وقت مضى، مؤكدا أهمية المشروع في توحيد الحدود الإدارية التي تعد ركيزة أساسية في تنظيم العمل الإداري وتعزيز كفاءة الخدمات العامة لتحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف أن إعادة ترسيم الحدود الإدارية سيضمن تطابق الخرائط الرقمية، لافتا إلى أهمية الخرائط الرقمية، والتي ترسم آليا باعتماد نظم المعلومات الجغرافية في التعداد العام للسكان والذي سينفذ العام المقبل 2025، وخصوصا في ما يتعلق بالحصول على نظام إنتاج الخرائط وكفاءة الخرائط المنتجة وتحسين نوعية المقدمة لمستخدمي البيانات الإحصائية.



وأوضح أن المشروع يحمل الكثير من الفوائد من أهمها، تأسيس بنية تحتية إدارية متينة تدعم التخطيط والتنفيذ السليم للبرامج والمشاريع، وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين بسرعة وكفاءة، وتحسين التخطيط العمراني والتنمية من خلال توفير بيانات مكانية دقيقة، وجذب الاستثمارات عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحسين كفاءة العمل الإداري.