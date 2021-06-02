اجتماع لرفع كفاءة التحقيقات الضريبية الأولية التي تجريها الضابطة العدلية

الوكيل الاخباري -

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اجتمع رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، اليوم الأربعاء، مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، بحضور النائب العام الضريبي عبدالله ابو الغنم.وبحسب بيان صحفي صادر عن الدائرة، بحث الاجتماع الذي جاء تنفيذاً لإستراتيجية النيابة العامة لتعزيز التواصل مع الشركاء المحليين وتطوير العمل، وآلية إزالة المعيقات التي تعترض سير أعمال النيابة العامة الضريبية، بهدف رفع كفاءة التحقيقات الضريبية الأولية التي تجريها الضابطة العدلية الضريبية وأثره الإيجابي على تحقيقات النيابة العامة الضريبية في ملاحقة جرائم التهرب الضريبي بما يسهم في تحقيق الردع العام والخاص.