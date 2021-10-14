اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

الوكيل الاخباري - عقد في مركز الحسين الثقافي، اليوم الخميس، اجتماع لمشروع تعزيز الاستقرار الاجتماعي وزيادة منعة المجتمعات الأكثر تأثراً من الأردنيين واللاجئين السوريين ضد الفيضانات المفاجئة في عمان، والذي تنفذه أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية "UN-Habitat /الموئل" وبتمويل من الحكومة اليابانية.



وبين رئيس لجنة أمانة عمان، الدكتور يوسف الشواربة، أن الهدف من اللقاء هو مشروع مثلث الزهور الأخضر الذي ينفذ لأول مرة في مدينة عمان ضمن استراتيجية الأمانة في الحد من مخاطر التغير المناخي، وأبرزها الفيضانات المفاجئة، خصوصاً أن المدينة تحوي العديد من المناطق الساخنة لحدوث الفيضانات.

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