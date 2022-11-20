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الأحد، 20-11-2022 06:32 م

اجتماع لفريق عمل برنامج التعاون بين المياه والقطاع الأكاديمي

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الوكيل الاخباري - عقدت وزارة المياه والري وجامعة الطفيلة التقنية، اليوم الأحد، اجتماعا لفريق عمل برنامج التعاون بين قطاع المياه والقطاع الأكاديمي في الجامعات.

ويهدف البرنامج إلى تجسير الفجوة المعرفية بين القطاعين من خلال مأسسة العلاقة العلمية والبحثية بينهما، انطلاقاً من أهمية هذه العلاقة في تقوية وتبني الأفكار الابتكارية والإبداعية في إدارة ندرة موارد المياه في الأردن.

وناقش الاجتماع، تصور الوزارة للنتائج المتوقعة عن التعاون بين القطاعات الأكاديمية والمياه، والتحديات والفرص لإجراء البحوث العلمية المحتملة في الجامعة، ووصفا موجزا لموضوعات البحث المحددة، وفقًا لتصور قطاع المياه الذي يمكن أن يمثل فرصة محتملة للباحثين والطلبة.

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