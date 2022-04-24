اجتماع للجنة الأوبئة بعد العيد.. ولا قرار بإلغاء الكمامة حتى الآن

الوكيل الإخباري

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- نفى مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي الأنباء المتداولة حول إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة اعتبارا من 1 أيار المقبل.وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم بحث إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو اتخاذ أي إجراءات جديدة للتعامل مع الوضع الوبائي حتى الآن.وأضاف أن هناك اجتماعا للجنة الأوبئة سيعقد بعد عطلة عيد الفطر السعيد لبحث تطورات الحالة الوبائية وإذا ما سيتم اتخاذ قرارات جديدة أو لا.وكانت الحكومة أعلنت دخول الإجراءات التخفيفية للتعامل مع الوضع الوبائي منذ 1 آذار الماضي، حيث تضمنت إلغاء فحص PCR للقادمين إلى الأردن وتخفيض مدة العزل الصحي للمصابين بالإضافة إلى السماح بإقامة التجمعات وإلغاء إلزامية الكمامة في الأماكن المفتوحة وإلغاء شرطي المقاعد على الطاولة في المطاعم والتباعد بين الطاولات.