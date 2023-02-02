اجتماع للجنة العمل الثلاثية اليوم لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

الوكيل الإخباري-

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من المقرر أن تعقد لجنة العمل الثلاثية؛ التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، اجتماعا الخميس، لبحث موضوع الحد الأدنى للأجور، وفق ما أكد وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.الشمالي، أكد خلال زيارته لمحافظتي مأدبا والكرك ولواء المزار الجنوبي ولقائه القطاعات الاقتصادية فيها السبت الماضي، أن اللجنة تجتمع أيضا لاتخاذ القرار المناسب في إطار يحقق المصلحة العامة.وفي بيان آخر، أوضح الوزير، وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية، أن الحد الأدنى للأجور، وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هو 260 دينارا، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22%.وأشار، إلى أن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/ فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021.وتضمن القرار أيضا "زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 - 2023 - 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة".