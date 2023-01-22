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الأحد، 22-01-2023 01:11 م

اجتماع لمجلس أمناء جامعة اليرموك بشأن مناقشة عوائد الموازي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك الدكتورة نوزت أبو العسل أن الوقفة الاحتجاجية للأساتذة والمدرسين التي تشهدها الجامعة بشأن عوائد الموازي.اضافة اعلان


وقالت أبو العسل لـ "الوكيل الإخباري" إن مجلس الأمناء يعقد جلسة اليوم بشأن مناقشة تخفيض عوائد الموازي وسيتم الاعلان عنها في الساعات القادمة.

وبينت أن رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد على تواصل مستمر مع المجلس بشأن الاطلاع على المخرجات أول بأول.

وشهدت جامعة اليرموك تجمعات احتجاجية للأساتذة والمدرسين، صباح اليوم، أمام مبنى رئاسة الجامعة إحتجاجًا على توجه مجلس الأمناء لتخفيض نسب مخصصات برنامج الموازي.

 




 

 


 

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