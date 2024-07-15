اجتماع لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي اليوم في بروكسل

الوكيل الاخباري - يعقد الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي.

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وسيترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.



كما سيلتقي الصفدي وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب.



يشار إلى أن الأردن والاتحاد الأوروبي أسسا عام 2002 منطقة تجارة حرة في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي وقعت عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 2002.



وفي عام 2010، حقق الأردن شراكة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي وأنشأ الجانبان عام 2014 شراكة في مجال التنقل تخلق إطاراً مرناً لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل.



وفي عام 2016، تبنى الأردن والاتحاد الأوروبي أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقاً لمعالجة تبعات الأزمة السورية، وجدد الجانبان عام 2022 أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية (2021-2027)، وذلك في اجتماع مجلس الشراكة 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن الذي عقد في 2 حزيران 2022 في البحر الميت، حيث كانت المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.



وفي حزيران الماضي عقد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

