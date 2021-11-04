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الخميس، 04-11-2021 08:30 م

اجتماع لمجلس الشراكة الزراعي لمناقشة خارطة الطريق للقطاع الزراعي

رئاسة


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الحكومة تعمل على ترجمة الاهتمام والتوجيه الملكي في القطاع الزراعي وتعمل على خطة طموحة وواقعية ستكون خارطة طريق للقطاع الزراعي للأعوام المقبلة وفق معايير تراعي التطور السكاني واهم التحديات من مياه وتغير مناخي واثر اقليمي وحلول واقعية من أجل بناء وتوجيه وتطوير القطاع .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشراكة الزراعي الذي عقد اليوم الخميس برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان الدكتور عاكف الزعبي ورئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب محمد العلاقمة ورئيس اتحاد المزارعين ونقيب المهندسين الزراعيين ونقباء ورؤساء الجمعيات الزراعية .

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