الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول قرارات حظر التجول الليلي والاسبوعي

مجموعة AVXAV وإل جي للإلكترونيات توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن لإطلاق أكبر صالة عرض سيارات كيا في العالم

التربية توضح بشأن قرار الدوام بالمدارس

اجتماع لمناقشة استعدادات فصل الشتاء في عجلون

الملك يتابع تمريناً عسكرياً - صور

الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للدور الرقابي لديوان المحاسبة

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

مطالب بإلغاء الحظر الشامل بسبب خسائر

حقيقة التوصية بإلغاء الحظر الشامل و العودة الى المدارس

قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل




الإثنين، 19-10-2020 04:18 م

اجتماع لمناقشة استعدادات فصل الشتاء في عجلون

دص


الوكيل الاخباري- دعا محافظ عجلون سلمان النجادا خلال اجتماع، اليوم الاثنين مع ممثلي الدوائر المعنية في المحافظة، الاستعدادات لفصل الشتاء.

اضافة اعلان

وأكد محافظ عجلون على العمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين حفاظا على سلامتهم، والاستفادة من دروس وتجارب السنوات الماضية.


وبين أن مواجهة الظروف الجوية تتطلب إدامة غرف العمليات بمشاركة مندوبي الدوائر الخدمية لتكون جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الحالة الجوية وعقد اجتماعات مستمرة لمجالس الدفاع المدني في الألوية.


وعرض رئيس البلدية المهندس حسن الزغول ومدير الدفاع المدني المقدم عارف الشديفات، الخطط التي ستنفذ وجاهزية الكوادر والآليات استعدادا لفصل الشتاء.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202013193425557036566

توضيح حكومي حول قرارات حظر التجول الليلي والاسبوعي

30353_1_1557146392

الملك يوجه باتخاذ أشد الإجراءات القانونية لحماية المجتمع

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح بشأن قرار الدوام بالمدارس

1549968336970

تغريد حكمت تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

1202080615590373800

ديوان الخدمة: قدرة الحكومة على التعيين لا تتعدى 9 آلاف وظيفة

1

الملك يتابع تمريناً عسكرياً - صور

أخبار متعلقة
bCzqwW90t1ilNslvRZI1ZJtn9Z7526J8R9HkXnna

عجلون : 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا

1020201235429207813756

محمية غابات عجلون تعزز مفهوم السياحة المجتمعية

92955

عجلون: اخماد حريق محل تجاري

9202023213323246027921

تحذير هام من الامن العام قبل بداية حظر التجوّل الشامل

9b471399-56c6-47ef-9137-a580e919eb7a

وفاة جديدة بكورونا في عجلون

فرق-التقصي-والفحص-كورونا-121212

عجلون: غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات بخصوص كورونا