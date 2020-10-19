اجتماع لمناقشة استعدادات فصل الشتاء في عجلون

الوكيل الاخباري- دعا محافظ عجلون سلمان النجادا خلال اجتماع، اليوم الاثنين مع ممثلي الدوائر المعنية في المحافظة، الاستعدادات لفصل الشتاء.

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وأكد محافظ عجلون على العمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين حفاظا على سلامتهم، والاستفادة من دروس وتجارب السنوات الماضية.



وبين أن مواجهة الظروف الجوية تتطلب إدامة غرف العمليات بمشاركة مندوبي الدوائر الخدمية لتكون جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الحالة الجوية وعقد اجتماعات مستمرة لمجالس الدفاع المدني في الألوية.



وعرض رئيس البلدية المهندس حسن الزغول ومدير الدفاع المدني المقدم عارف الشديفات، الخطط التي ستنفذ وجاهزية الكوادر والآليات استعدادا لفصل الشتاء.

المصدر: بترا



