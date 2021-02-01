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الإثنين، 01-02-2021 06:49 م

اجتماع لمناقشة ترتيبات عودة الطلبة إلى المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري  - ناقشت مديرية تربية قصبة الكرك، اليوم الاثنين، عبر تطبيق الاتصال المرئي (زووم)، ترتيبات عودة الطلبة إلى المدارس، بمشاركة جميع مدراء ومديرات المدارس التابعة لها.
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وقال مدير التربية الدكتور عبد الحي القرالة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاجتماع يأتي تماشيا مع الإجراءات والقرارات الحكومية بسبب جائحة كورونا وتزامنا مع عودة الطلبة للمدارس.

وأكد ضرورة سحب دليل العودة للمدارس ورقيا ووضع خطة للمدرسة والالتزام بالأدوار والمسؤوليات وفهمها وتنفيذها، بالإضافة إلى وجود برنامج زيارات من قبل المدراء المتخصصين ورؤساء وأعضاء الأقسام ونشر جدول توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني على موقع المدرسة ومجموعات الطلبة.

 




 

 


 

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