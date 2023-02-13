الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

نواب يطالبون الحكومة بالعمل على جذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية

الدبعي يشارك في اجتماع رؤساء مجالس البحوث العلمية في الشرق الأوسط وافريقيا

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية- اسماء

الخارجية: وفاة طفلة اردنية كانت تقيم في أنطاكيا برفقة والدتها جراء زلزال تركيا

بعد نشر "الوكيل الإخباري".. العثور على الطفل عمر عفادلة في إربد

الملك يزور كتيبة التدخل السريع/91 - صور

22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي

إعلان هام للاردنيين في شيكاغو

أين توجد بؤر الزلازل في العالم؟

الإثنين، 13-02-2023 03:51 م

اجتماع لمناقشة تطوير سياسة جودة المياه في الأردن

bngh


الوكيل الإخباري - ناقش اجتماع عقدته سلطة المياه، اليوم الاثنين، تطوير سياسة جودة المياه، ووضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك بين عدد من الجهات المعنية بالقطاع.

اضافة اعلان


وشارك في الاجتماع، ممثلو سلطة وادي الأردن، وشركات المياه، ووزارتا الصحة والبيئة، والجمعية العلمية الملكية، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من الشركاء المعنيين بإدارة جودة مياه الشرب في الأردن.


وقالت مساعد سلطة المياه لشؤون المختبرات والنوعية المهندسة منى غرايبة، إن نوعية مياه الشرب، تأتي دائما على رأس أولويات الجهات المعنية بإدارة قطاع المياه، مشيرة إلى انه سيتم مراجعة ملف إدارة نوعية المياه، وتأطيره وتطوير ما يلزم من سياسات، وتوثيق حدود أدوار جميع الشركاء المعنيين.


وجرى خلال الاجتماع، عرض لقائمة محتويات سياسة إدارة جودة المياه، وأدوار الشركاء وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بنوعية المياه على حلقة التزويد، مع إتاحة الفرصة للشركاء تقديم دورهم اعتماداً على السند القانوني لمؤسستهم.


كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل على مستوى المملكة لتطوير سياسة جودة المياه والمتوقع تفعيل هذه السياسة في شهر نيسان 2023.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9478c874-28a2-4745-a17a-71fdda487314

الدبعي يشارك في اجتماع رؤساء مجالس البحوث العلمية في الشرق الأوسط وافريقيا

63e39b7bd32bd

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

61727742219cd

هام من الخارجية للأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا لرومانيا

220232142439808847383

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية- اسماء

278567547_4930081077047576_5649861762965020683_n

الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني

22023695115514719840

الخارجية: وفاة طفلة اردنية كانت تقيم في أنطاكيا برفقة والدتها جراء زلزال تركيا

أخبار متعلقة
anews322 (1)

صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

WhatsApp Image 2023-02-01 at 12.40.55 PM

اهتمام تركي بلجيكي بالاستثمار في الأردن

M63A2668

سلطة وادي الأردن : 1.5 مليون متر مكعب دخلت السدود خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2023-01-28 at 1.21.43 PM

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

WhatsApp Image 2023-01-26 at 4.18.43 PM

النرويج: نستهدف تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن

WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.09.05 AM

النجار: الأردن من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي