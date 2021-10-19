اجتماع لوضع آلية لتسديد مستحقات الموردين

الوكيل الاخباري- ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماعا أمس دعت اليه الوزارة وضم ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وعدد من المسؤولين للتباحث حول آليات توريد البضائع من المنتجين والتجار الى المولات وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها بما يحقق مصالح جميع الأطراف ودون الحاق الضرر بها.

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وأكد الشمالي أن الوزارة معنية بمصالح الصناعيين والتجار والموردين وكافة الجهات ذات العلاقة على حد سواء وتتدخل عندما تجد أن هنالك خللا أو اشكالية تحتاج الى معالجة ولوضعها في الأطار الصحيح خدمة لجميع الأطراف وحتى تسير مجريات تزويد المولات والمحلات التجارية بالشكل السليم.



وقال أن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي جاء عقد هذا الاجتماع للاتفاق على آلية تضمن تسديد مستحقات موردي البضائع الى المولات ضمن فترات زمنية معقولة تناسب الجميع وتحقق مصالحهم دون تأخير غير مبرر .