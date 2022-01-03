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الإثنين، 03-01-2022 07:21 م

اجتماع مرتقب بين الحكومة و "المانحين" لبحث تمويل مشروع "الناقل الوطني"

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الوكيل الاخباري - استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدَّمه وزير المياه والرَّي محمَّد النجَّار حول السَّير بإجراءات مشروع النَّاقل الوطني للمياه (تحلية مياه العقبة ونقلها إلى المحافظات)، الذي تمَّ إنجاز مسوَّدة وثائقه وتوزيعها على الائتلافات المؤهَّلة مسبقاً قبل نحو أسبوعين.اضافة اعلان


وبيَّن النجَّار أنَّه سيتمّ عقد اجتماع في الثاني عشر من الشَّهر الحالي في وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي يضمّ الجهات المانِحة لحثِّها على توفير التَّمويل لإقامة المشروع، مؤكَّداً حرص الحكومة على المضي قُدُماً في تنفيذه نظراً لأهميَّته الاستراتيجيَّة للحفاظ على الأمن المائي الوطني، باعتباره سيعمل على تزويد المملكة بـ (300) مليون متر مكعب من المياه سنويَّاً.

 








 




 

 


 

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