اجتماع مشترك في الطفيلة يبحث تنفيذ مشروعات تنموية

الوكيل الاخباري- عقد في قاعة دار محافظة الطفيلة اليوم الثلاثاء اجتماع مشترك لمجلس محافظة الطفيلة والمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة تنفيذ المشروعات المدرجة على موازنة المحافظة للعام الحالي.

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واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، عقبات تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي تهم المواطنين، والخطة التنموية للمشروعات الإنتاجية والخدمية للعام الحالي والتي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.



وأكد الشورة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة على خطة التنمية للعام الحالي، والتي تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وتحقق نقلة نوعية في معيشة المواطنين، مشيرا الى أهمية إنجاز الخطة والتي تشمل مشروعات خدمية وإنتاجية وبنى تحتية.



وأشار إلى تكاتف الجهود الرسمية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير الواقع السياحي والزراعي، مطالبا بوضع مقترحات لمشروعات خدمية تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعالج الاختلالات البيئية وضعف البنى التحتية التي تعانيها مناطق عدة في الطفيلة.



وأشار إلى أنه تم طرح مشروعات الأشغال العامة خلال مدة قياسية بقيمة ثلاثة ملايين و400 ألف دينار متضمنة 24 مشروعا للبنى التحتية ما يسهم في تحسين شبكة الطرق الداخلية والخارجية في أرجاء المحافظة.