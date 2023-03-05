اجتماع مع مديري تمريض وكالة الغوث لعقد دورة الرعاية الصحية الأولية

الوكيل الإخباري - عقد المجلس التمريضي الأردني اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري التمريض في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمناقشة موضوع "تدريب التمريض المشارك" في المراكز الصحية العاملة في الأردن والأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا.

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وبحسب بيان للمجلس استهدف الاجتماع رئيس خدمات التمريض والقبالة وتمريض الأقاليم، ومديرة تمريض الأردن، ومدير تمريض لبنان ومدير تمريض سوريا ونائب مديرة تمريض غزة، وجرى مناقشة عقد دورة تحت عنوان "دورة الرعاية الصحية الأولية" لمدة ستة شهور لتعزيز قدرة الممرضين في مجال الرعاية الصحية الأولية ولتوفير فهم أعمق للتطبيق مبني على الممارسات الصحية الفضلى المبنية على الدليل.



يذكر أن دورة الرعاية الصحية الأولية موجهة للممرضات والقابلات العاملات في مراكز الرعاية الصحية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان للحفاظ على التطور المهني المستمر والحصول على تدريب في الرعاية الصحية الأولية للحفاظ على تطبيق موحد للأدلة الإرشادية الصادرة عن الاونروا والقدرة على تلبية احتياجات السكان الذين يقومون برعايتهم.