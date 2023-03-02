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الخميس، 02-03-2023 10:06 م

اجتماع يبحث احتياجات التربية والتعليم في عجلون

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - بحث مجلس محافظة عجلون خلال اجتماع له اليوم الخميس في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أبرز الاحتياجات الملحة للقطاع التربوي ومناقشة المشاريع المدرجة في موازنة المجلس خلال العام الحالي 2023.

وقال رئيس المجلس عمر المومني، أنه تم مناقشة العديد من المشاريع التي تتعلق بالأبنية وأعمال الصيانة في المدارس ومستلزمات العملية التربوية ومتابعة المشاريع التي تم دعمها من المجلس والحكومة والمنظمات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن المجلس أعلن خلال العام المقبل 2024 زيادة مخصصات الموازنة المتعلقة بالقطاع التربوي لإضافة غرف صفية وأبنية للمدارس.

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