اجتماع يبحث الاختناقات المرورية في عجلون

الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، اليوم السبت، مع وفد من المعهد الجمهوري الدولي، الاختناقات المرورية والحركة التجارية النشطة في صحن المدينة.



وقال الزغول، خلال استقباله الوفد، إن البلدية تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى إيجاد حلول جذرية للاختناقات المرورية وسط مدينة عجلون للحفاظ على إنسيابية السير دون أية معيقات، مشيرا إلى أن الاختناقات المرورية تزداد في أوقات ذروة الحركة النشطة في الوسط التجاري نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية التي لا تتناسب مع إقامة جسر أو نفق وسط المدينة.

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