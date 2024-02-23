اجتماع يناقش الوضع الصحي في العقبة

الوكيل الاخباري - ناقش اجتماع عقد، اليوم الجمعة، في المستشفى الميداني في مدينة العقبة، عددا من قضايا الوضع في محافظة العقبة وقرار وزارة الصحة، نقل 25 ممرضًا قانونيًا من كوادر المستشفى الميداني إلى مستشفيات المملكة.

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وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات، ومدير المستشفى الدكتور محمد كرشيان، أنه تابع موضوع النقل مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأوضح أن قرار النقل يتعلق بعملية التطوير والتدريب للكوادر التمريضية في مستشفيات المملكة الحكومية، ثم إعادتهم إلى المستشفى الميداني في العقبة مؤهلين للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة في المستشفى.