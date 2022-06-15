الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 15-06-2022 04:03 م

اجراءات حكومية لتحفيز سوق رأس المال

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2022م، بهدف تنفيذ الإجراءات "قصيرة المدى" التي اتَّخذها مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي؛ لتحفيز سوق رأس المال، والمتضمِّنة منح حوافز للشَّركات العامَّة والمساهمة الخاصَّة حديثة التَّأسيس للإدراج في السُّوق المالي لمدَّة سنتين، وذلك من خلال الإعفاء من رسوم التَّسجيل لدى هيئة الأوراق الماليَّة، ورسوم الإدراج لدى السُّوق المالي لمدَّة محدَّدة.

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