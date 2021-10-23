اجراءات عاجلة من بلدية الزرقاء بشأن الكلاب الضالة بعد تشويه طفل

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور ان البلدية ملتزمة بمكافحة الكلاب الضالة ضمن الطرق المتبعة والالتزام بتعاميم وزارة الادارة المحلية المتضمنة الطرق البديلة للحد من انتشارها للمحافظة على سلامة المواطنين ومنعا لحالات العقر التي تسببها هذه الكلاب.

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واضاف الجبور بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" ان البلدية بدأت العمل على تطبيق برنامج الرفق بالحيوان من خلال تأمين بنادق تخدير ومركز ايواء بهدف الحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بين الاحياء والشوارع العامة.



وبين الجبور انه قام بمخاطبة رئيس لجنة امانة عمان لتوفير التدريب اللازم لفريق مكافحة الكلاب الضالة على عمليات الامساك والتقاط الكلاب واستخدام بنادق التخدير.



واشار الجبور بأن كوادر دائرة التنظيم تعمل على توفير قطعة ارض مناسبة لغايات استخدامها من قبل فريق مكافحة الكلاب الضالة لغايات ايوائها فيها.



ولفت الجبور عن توفير وتجهيز 30 قفص لحجز الكلاب وقلاب مجهز بالاقفاص وبكب لمطاردة الكلاب الضالة في المناطق الوعرة لغايات التقاطها ونقلها الى موقع الايواء.



وبين الجبور انه سيتم تطعيم 7 موظفين من كادر مكافحة الكلاب الضالة بمطعوم داء الكلب في مديرية صحة الزرقاء.

جاء ذلك ردا على شكوى نشرها موقع "الوكيل الاخباري" قيام كلب ضال بنهش طفل في منطقة حي رمزي بمحافظة الزرقاء، وتشويه وجهه.