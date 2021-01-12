اجراء احترازي جديد في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لمنع انتشار كورونا - صور

الوكيل الاخباري - نشرت ادارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي اعلانا جاء فيه " ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فايروس كورونا في ظل عودة عمل العيادات الخارجية وبشكل تدريجي تم تثبيت كاميرات للتصوير الحراري على مداخل المستشفى وذلك حفاظا على سلامة المرضى والمراجعين وبهدف تخفيف إجراءات الدخول الى المستشفى وللتأكد من عدم وجود ارتفاع في درجات حرارة المراجعين لرصد أي تغيرات تحسبا من انتشار فيروس كورونا ".

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واضافت " ورغم أن هذه الكاميرات لم تصمم للأغراض الطبية إلا أنها تعطي قياسا معقولا لدرجة الحرارة مما يساعد في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا .









