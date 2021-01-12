الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

الثلاثاء، 12-01-2021 10:52 ص

اجراء احترازي جديد في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لمنع انتشار كورونا - صور

12202030165136176957804


الوكيل الاخباري - نشرت ادارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي اعلانا جاء فيه " ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فايروس كورونا في ظل عودة عمل العيادات الخارجية وبشكل تدريجي تم تثبيت كاميرات للتصوير الحراري على مداخل المستشفى وذلك حفاظا على سلامة المرضى والمراجعين وبهدف تخفيف إجراءات الدخول الى المستشفى وللتأكد من عدم وجود ارتفاع في درجات حرارة المراجعين لرصد أي تغيرات تحسبا من انتشار فيروس كورونا ".

اضافة اعلان

واضافت " ورغم أن هذه الكاميرات لم تصمم للأغراض الطبية إلا أنها تعطي قياسا معقولا لدرجة الحرارة مما يساعد في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا .

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

12021620232791516337

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

1120204181056851561842

تفاصيل منح مالية جديدة تقدمها الحكومة

3

وزير العدل يشكل لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا حسب القانون

03b9e0f9-dbc1-47b9-9a1c-8f1d25490173 (Custom)

الصحة : لقاح كورونا لن يُعطى لهذه الفئات الثلاث

أخبار متعلقة
1608562407447

مستشفى الجامعة يستأنف تشغيل أقسامه

6f293e23da689514d9a935a288f1d564

الملك يصل إلى البحرين

279178_3_1558358944

الملك وولي العهد يغادران إلى البحرين

جلالة الملك عبدالله الثاني- (أرشيفية)

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

cbdd157d3d6c5fec4f2f7eae295755b812

الملك يفتتح مستشفى عمان الميداني

5dd7980f42360460d305185f

الملك يزور البحرين غداً الاثنين