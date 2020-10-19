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الإثنين، 19-10-2020 10:40 ص

اجراء جديد للتعامل مع المشتبه في اصابتهم بكورونا

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر طبي، اليوم الاثنين، إنه جرى تخصيص غرفة داخل قسم الطوارئ في مستشفى جرش الحكومي للتعامل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا .

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وأضاف المصدر ، أنه بحال التأكد من إصابة الحالات المشتبه بإصابتهم يتم أخذ العلامات الحيوية للمصاب وإذا كانت جميع العلامات الحيوية طبيعية فإنه يتم عزل المصاب داخل منزله، وإذا كانت العلامات الحيوية غير طبيعية فإنه يتم إدخاله إلى قسم العزل ومعالجته حسب البروتوكول الصحي.


وأشار إلى أنه تم تخصيص محطة ثابتة على مدخل العيادات لأخذ مسحات من المراجعين  للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.





 




 

 


 

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