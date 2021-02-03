اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم برنامج جسور التعلم بدعٍم من اليونيسف، وهو برنامج تعليم مدمج مُبتكر لمساعدة مليون طالب على إنعاش عملية التعليم وتسريعها و تعويض الطلاب ما فاتهم بعد الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق حزمة من الأنشطة التي ستعطى للطلاب اسبوعيا و التي ستساهم بزيادة المعرفة و المهارات و تطبيق الدروس المتعلمة من المناهج بطريقة تكاملية .

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وسوف توزع المدرسة نسخًا مطبوعة من أوراق أنشطة جسور التعلم على جميع الطلاب و سوف تحتوي كل ورقة نشاط على تعليمات متعلقٍة بنوع الدعم المطلوب.



