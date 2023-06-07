الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

اجراء عاجل بحق مدرسة خاصة طالبت المعلمات بتحديد فترة الولادة خلال عطلة الصيف

تهنئة الرقيب محمد عبدالحكيم بمناسبة حصوله على البكالوريوس

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

نائب يرجح تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة في مركز الإيداع لنهاية أيار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الارصاد : أمطار في طريقها إلى المملكة بهذا الموعد

تهنئة المقدم رائد الشرعة بمناسبة ترفيعه

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الأربعاء، 07-06-2023 10:28 م

اجراء عاجل بحق مدرسة خاصة طالبت المعلمات بتحديد فترة الولادة خلال عطلة الصيف

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة ان الوزارة ترفض وبشكل قاطع الكتاب الموجه من مدرسة خاصة للمعلمات، والذي تم الطلب فيه منهن بضرورة تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف.

واكد المساعفة ان فريق من ادارة التعليم الخاص سيقوم بزيارة المدرسة واتخاذ الاجراء المناسب . 

الى ذلك وجهت الادارة في احدى المدارس في الاردن كتابا للمعلمات تطلب فيه منهن ان يعملن على تنظيم الحمل وتاريخ الولادة حيث تتوافق الولادة مع اشهر العطلة وتكون في شهر 6,7,8 .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

7

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

220231916929742557431

الحسين للسرطان يقدم ورقة بحثية حول الاعتلالات الجينية الموروثة

320239185233465287221

75 ألف مريض تعالجوا في الأردن في 6 اشهر

1120221223170957202002

الأردن يرحب بإعلان التوافق على القوانين الناظمة للانتخابات الليبية

220232171524158116154

تعيينات لوظيفة إمام في وزارة الأوقاف - أسماء

أخبار متعلقة
التعليم الخاص (1)

التربية تعمم على المدارس الخاصة بعدم رفع رسوم العام الدراسي القادم

M63A8869

إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية الأسبوع القادم

1685953325321

أحمد عقل .. رسام بالفطرة صقل موهبته متأثرا بناجي العلي وليوناردو دافنشي

9201818155111624016242

التربية والتعليم تفتح عروض إنشاء 14 مدرسة

1685881869100

رابطة الكتاب تحتفي بإشهار كتاب عبور النهر

5202328134929163632445

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء