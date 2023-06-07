اجراء عاجل بحق مدرسة خاصة طالبت المعلمات بتحديد فترة الولادة خلال عطلة الصيف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة ان الوزارة ترفض وبشكل قاطع الكتاب الموجه من مدرسة خاصة للمعلمات، والذي تم الطلب فيه منهن بضرورة تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف.



واكد المساعفة ان فريق من ادارة التعليم الخاص سيقوم بزيارة المدرسة واتخاذ الاجراء المناسب .



الى ذلك وجهت الادارة في احدى المدارس في الاردن كتابا للمعلمات تطلب فيه منهن ان يعملن على تنظيم الحمل وتاريخ الولادة حيث تتوافق الولادة مع اشهر العطلة وتكون في شهر 6,7,8 .

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