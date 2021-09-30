اجراء عملية تنظير نوعية لمفصل مريضة بمستشفى الايمان الحكومي

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من مستشفيي الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون والبشير اليوم الخميس في مستشفى الايمان عملية تنظير نوعيه لمفصل إحدى المريضات.



وقال مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور محمد خير فريحات، أن هذا النوع من العمليات يتم إجراؤها لأول مرة، مشيرا الى حرص إدارة المستشفى على النهوض بالخدمات العلاجية والصحية للمراجعين.



وبين ان عدد العمليات ارتفع من 12 عملية إلى 150 شهرياً .

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