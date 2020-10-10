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السبت، 10-10-2020 11:48 ص

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

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الوكيل الإخباري- قال مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب ان قسم "البي سي ار" الذي استحدث مؤخرا في مختبرات مستشفى الاميرة رحمة التعليمي، وبدأ عمله صباح الاربعاء الماضي تمكن حتى مساء الخميس الماضي من انجاز حوالي 700 فحص مخبري من العينات المرسلة اليه.

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واوضح الشياب ان القسم سيعاود مزاولة عمله صباح غد الاحد بعد ان توقف عن استقبال العينات امس الجمعة بسبب اجازة المدربين والفنيين الذين يعملون عليه ويقومون بتدريب كوادر مخبرية وفنية من القطاع الصحي في المحافظة على استخدامه.


ونفى الشياب نفيا قاطعا اتخاذ قرار باغلاق القسم او منع استخدامه خلافا لما تداولته وسائل الاعلام الكترونية، مؤكدا جاهزية القسم لاستقبال العينات منذ صباح الغد.


ولفت الى انه تم تزويد العاملين بالمختبر بجميع الامور المتصلة بهذا النوع من فحص عينات كورونا، مؤكدا استمرارية عمل المختبر على مدار الساعة، حيث سيتم توزيع العاملين والفنيين فيه على فترتين مسائية وصباحية.


 




 

 


 

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