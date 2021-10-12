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الثلاثاء، 12-10-2021 10:22 ص

احالة موظفين في بلدية الزرقاء إلى المدعي العام اثر سرقتهم لمادة الديزل

ما_هو_القضاء


الوكيل الاخباري- احال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور اثنين من موظفي البلدية الى المدعي العام اثر سرقتهم مادة الديزل من الضاغطات.

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وقال الجبور ف بيان وصل ـ "الوكيل الاخباري" نسخة منه إن الموظفين قاموا بسرقة ديزل ليلا من ضاغطات معطلة في دائرة المشاغل والميكانيك بعد تتبعهم على كاميرات المراقبة في الدائرة.


واضاف انه تم انهاء خدمات اثنين من الموظفين بسبب تغيبهم عن مركز عملهم لفترات متتالية واستنادا للمادة (170) من نظام الخدمة المدنية.


وبين الجبور عن ايقاف موظف عن العمل كونه موقوف على قضية تعاطي مخدرات وحمل سلاح ناري.


واكد الجبور بأنه لن يتهاون باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المساس باموال وممتلكات البلدية.

 

 

 




 

 


 

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