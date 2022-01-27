احباط تهريب أراجيل وسجائر الكترونية في جمرك العمري

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك العمري تمكنت من ضبط (7000) سيجارة وارجيلة الالكترونية و (8000) قطعة من لوازم واكسسوارات السجائر.

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وأضاف الناطق الإعلامي بأنه تم الاشتباه بالشاحنة الواردة إلى المركز والمحملة بالاثاث حيث تم تحويلها إلى جهاز الفحص بالأشعة (Xray) وتم العثور على المهربات مخبأة بمخابئ سرية داخل الاثاث وتم تنظيم محضر ضبط بالمهربات والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.



هذا ويقوم المهربون بإدخال السجائر الإلكترونية ولوازمها بطرق غير مشروعة لعدم وجود موافقات مسبقة من قبل الدوائر الحكومية المختصة مثل الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وعدم اخضاعها للفحوصات اللازمة لما لها أضرار جسيمة تؤثر على صحة وسلامة الإنسان.





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