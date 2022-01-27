الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

حيل ذكية على واتس آب قد لا يعرفها المستخدمون

تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

اخلاء 10 منازل بالأغوار الشمالية تعرضت لتصدعات بفعل الأمطار

الخميس، 27-01-2022 04:01 م

احباط تهريب أراجيل وسجائر الكترونية في جمرك العمري

18800_large


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك العمري تمكنت من ضبط (7000) سيجارة وارجيلة  الالكترونية و (8000) قطعة من لوازم واكسسوارات السجائر.

اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي بأنه تم الاشتباه بالشاحنة الواردة إلى المركز والمحملة بالاثاث حيث تم تحويلها إلى جهاز الفحص بالأشعة (Xray) وتم العثور على المهربات مخبأة بمخابئ سرية داخل الاثاث وتم تنظيم محضر ضبط بالمهربات والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية. 


هذا ويقوم المهربون بإدخال السجائر الإلكترونية ولوازمها بطرق غير مشروعة  لعدم وجود موافقات مسبقة من قبل الدوائر الحكومية المختصة مثل الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وعدم اخضاعها للفحوصات اللازمة لما لها أضرار جسيمة تؤثر على صحة وسلامة الإنسان.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222621847926241106

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

120222414036995261989

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

120222584453169417173

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

FKG6L2XXEAEYMuM

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

12202126125639970531103

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

main_image61f2b8e979085

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

أخبار متعلقة
0L5A0226

الجمارك تخصص رقما للإبلاغ عن المخالفات الجمركية

0L5A0225

الجمارك تبرر إلغاء القوائم الاسترشادية

1574861256086-780x470

الألبسة: قرار الجمارك يعاكس إعادة النظر بالتعرفة الجمركية

1202211115754227837375

الجمارك: السلع المتداولة في الاعلام هي قوائم عالمية موحدة

0L5A0226

الجمارك: المواطن سيلمس التخفيض على التعرفة الجمركية يوميا

s32014251570

توقيف موظف ضريبي أخفى تجاوزات ضريبية بمليون و300 ألف دينار