احباط تهريب (1100) لتر جوس سجائر إلكترونية الى الاردن

الوكيل الاخباري - صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود العمري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت من إحباط تهريب كمية كبيرة من الجوس تقدر بحوالي (1100) لتر معبأة في براميل عدد ( 8) ضمن شحنة تقدر ب (66) برميل صرح عنها بأنها زيت دوار الشمس ،ليتبين بالمعاينة والتفتيش وجود هذه الكمية من مادة الجوس المستخدم في السجائر الإلكترونية، حيث تم التحفظ على كامل الشحنة بما فيها المواد المضبوطة وواسطة النقل تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



واضاف الناطق الإعلامي بأن دائرة الجمارك الأردنية وبموجب أحكام القانون تتحفظ على مثل هذه المواد وتتخذ عليها الإجراءات القانونية الجمركية اللازمة، كونها تشكل خطراً حقيقياً على صحة الإنسان ،وهي باعتبار بضائع مهربة غير خاضعة للرقابة الصحية ولاختبارات مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس الأردنية.



وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية حرصها على حماية صحة المواطن الأردني ،وكذلك القيام بواجبها في حماية الاقتصاد من خلال مكافحة تهريب كافة المواد الممنوعه وغير الخاضعة للرسوم الجمركية وبما يحقق العدالة في الأسواق التجارية.

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