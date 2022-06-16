احباط تهريب 15 كغم من حبوب الكبتاجون في معبر جابر

الوكيل الإخباري -

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صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأنّ كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مادة الكبتاجون المخدر ضمن مخبأ سري مخبأة بطريقة فنية.وفي التفاصيل، قالت الدائرة في بيان لها، اليوم الخميس، انه تم الاشتباه بمركبة خصوصي، حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم المركبة القادمة من إحدى الدول المجاورة الذي تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.وأضاف الناطق الإعلامي بأنّ الكمية التي تم ضبطها من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) تقدّر بواقع (90) ألف حبة مخدر، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.