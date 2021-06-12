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السبت، 12-06-2021 12:26 م

احباط تهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام ثلاثة اشخاص بتخزين كمية كبيرة من الحبوب  المخدرة في مخابئ سرية داخل إحدى مركبات الشحن تمهيداً لتهريبها خارج المملكة.
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واضاف الناطق الاعلامي انه بجمع المعلومات ومتابعة التحقيق تمكن المحققون من التأكد من المعلومات وتحديد الاشخاص المتورطين ومكان مركبة الشحن في احدى مناطق شرق العاصمة حيث تم على الفور التحرك للمكان وضبط مركبة الشحن والمتورطين بالقضية ، وبتفتيش المركبة عُثر داخل مخابئ سرية في جسم المركبة على 150 الف حبة مخدرة  وبوشرت التحقيقات.

 




 

 


 

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