الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 13-01-2021 12:14 م

احباط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية للمملكة

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، يوم أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.
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وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابته وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

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