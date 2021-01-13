احباط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية للمملكة

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، يوم أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

اضافة اعلان



وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابته وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.



