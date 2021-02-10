احباط محاولة تهريب ‫نصف مليون حبة مخدرة الى المملكة - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ‏إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في احد المعابر الحدودية تابعوا معلومات وردت إليهم حول محاولة مجموعة من الأشخاص إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى ‏مركبات الشحن للمملكة تمهيداً لتهريبها مرة اخرى لاحدى دول الجوار .



‏وأضاف الناطق الإعلامي بأنه تم تحديد مركبة الشحن المشتبه بها وجرى ضبطها فور محاولة الدخول إلى الأراضي الأردنية وتفتيشها و عُثر على ‫نصف مليون حبة مخدرة أخفيت في مخابئ سرية في جسم المركبة أعدت لتلك الغاية وبوشرت التحقيقات في القضية.

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