الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
 

شركس لـ الوكيل : دفعات جديدة من لقاح كورونا قادمة الى المملكة

تطورات هامة بشأن الثلوج القادمة للاردن

وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

وفيات الأربعاء 10/2/2021

وزارة التربية : ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس أمر مقلق

استهتار كبير في العاصمة عمان بكورونا ومؤشر خطير يستوجب الحذر

انتظام دوام طلبة عدد من الصفوف اعتبارا من اليوم

جلسة نقاشية لمجلس النواب اليوم

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

الأربعاء، 10-02-2021 10:06 ص

احباط محاولة تهريب ‫نصف مليون حبة مخدرة الى المملكة - صور

3202025112735488161184


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ‏إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في احد المعابر الحدودية تابعوا معلومات وردت إليهم حول محاولة مجموعة من الأشخاص إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى ‏مركبات الشحن للمملكة تمهيداً لتهريبها مرة اخرى لاحدى دول الجوار .

‏وأضاف الناطق الإعلامي بأنه تم تحديد مركبة الشحن المشتبه بها وجرى ضبطها فور محاولة الدخول إلى الأراضي الأردنية وتفتيشها و عُثر على ‫نصف مليون حبة مخدرة أخفيت في مخابئ سرية في جسم المركبة أعدت لتلك الغاية وبوشرت التحقيقات في القضية.

اضافة اعلان


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
09e8f570-7cb1-4d68-b00d-b7aa628b0a46

وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

وفاة

وفاة الصحفي ضياء الدين خريسات

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

الصحة : ننظر بحذر الى زيادة عدد حالات كورونا

8202031185633964820614

وزارة التربية : ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس أمر مقلق

f6544806-0776-4d01-8ed3-747d89c01720

استهتار كبير في العاصمة عمان بكورونا ومؤشر خطير يستوجب الحذر

أخبار متعلقة
مديرية الامن العام

اعلان تجنيد صادر عن مديرية الامن العام

3202025112735488161184

القاء القبض على مطلوبين بحوزتهم اسلحة نارية

3202027132232403271745

شخص يقتل زوجته وابنه باطلاق النار عليهما في الرصيفة

320205131624650050658

حالة الطرق في المملكة حتى الان وتحذير شديد من الضباب في بعض المناطق

bebac35c-1852-467e-a8aa-aad97f1b0b3b

الدفاع المدني يتعامل مع حالة انقاذ خطيرة

3202025112735488161184

الامن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين بسبب المنخفض الجوي