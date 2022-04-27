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الأربعاء، 27-04-2022 10:09 م

احباط محاولة تهريب 2 مليون حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية

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الوكيل الاخباري -  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت اليهم عن محاولة مجموعة من الاشخاص بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة .

وأكّد الناطق الاعلامي انه من خلال جمع المعلومات تم تحديد طريقة التهريب عبر احدى مركبات الشحن حيث تم وبالتنسيق مع الجمارك الاردنية والاجهزة الأمنية داخل المعبر الحدودي ضبط المركبة المشتبه بها فور محاولتها دخول المملكة .

 وبيّن الناطق الإعلامي انه بتفتيش المركبة تبين انها محملة بمدافئ حطب أُخفي بداخلها ما يزيد عن 2 مليون حبة مخدرة أخفيت بمخابئ سرية داخل المدافئ وأُلقي القبض على شخصين تورطا في القضية من بينهما المتورط الرئيس في القضية والذي جرى ضبطه عند دخوله للمملكة من دولة مجاورة وما زال البحث جارياً عن آخرين . 

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