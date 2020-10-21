احتجاج على خطا في اسئلة مادة الانجليزي عبر المنصة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - احتج عدد من اولياء امور الطلبة على وجود خلل في امتحان مبحث اللغة الانجليزية الذي تم نشره للطلبة عبر المنصة يوم أمس .

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وقال الطلبة واولياء الامور انهم شعروا بالصدمة عند بدء الامتحان حيث انه كان من المقرر ان يكون محور الامتحان من الوحدة الاولى في كتاب اللغة الانجليزية فقط وتبين ان هناك عددا من الاسئلة في الامتحان من الوحدة الثانية على حد قولهم .

وطالب اولياء امور الطلبة بتفعيل اكثر للرقابة على الامتحانات المحوسبة عبر المنصة .

بدوره حاول الوكيل الاخباري الحصول على توضيح من قبل وزارة التربية والتعليم حول هذه القضية وما زال بانتظار الرد من قبل الوزارة حتى لحظة كتابة الخبر .



