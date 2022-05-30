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الإثنين، 30-05-2022 07:18 م

احتراق مركبة على طريق إربد - عمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت مرتبات الدوريات الخارجية مساء الاثنين، مع بلاغ بوجود حريق لاحدى المركبات على طريق اربد /عمان حيث تم التحرك للموقع وإخماد الحريق ولم تقع اصابات بحمد الله والطريق المذكور سالك ولا عوائق تذكر.

ودعت ادارة الدوريات الخارجية السائقين الى تفقد وصيانة مركباتهم والتأكد من سلامتها من اي عطل كهربائي قد يؤدي الى وقوع تماس كهربائي مفاجئ.

وأكدت ضرورة وجود طفايات الحريق داخل المركبات لاستخدامها حال الحاجة.

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