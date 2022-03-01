احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الأمن العام/ مديرية دفاع مدني البلقاء بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية احتفالية تضمنت تنفيذ مبادرة ونشاطات متعددة داخل حرم جامعة البلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.



وعبر رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني عن اعتزازه بنشامى الأمن العام والدفاع المدني والقوات المسلحة الباسلة لافتا إلى أن الدفاع المدني شهد تطوراً كبيراً ومتسارعاً في مختلف عملياته الرئيسية وخدماته الأساسية المقدمة لمختلف فئات المجتمع ، بفضل الرعاية الكريمة للقيادة الهاشمية الحكيمة لمديرية الأمن العام واجهزتها وكافة منتسبيها .

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