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الإثنين، 27-09-2021 11:45 م

احتفالية تستذكر الدور النضالي لمؤتمر أم قيس وأثره ببناء الدولة

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الوكيل الاخباري - استذكر متحدثون في حفل احياء مؤتمر أم قيس الذي عقد عام 1920 تضحيات الرعيل الاول من بناة الدولة الاردنية ويقظتهم وحسهم السياسي المتقدم بمخرجات المؤتمر الذي مثل حالة تقدمية اسست اركان الدولة الاردنية ووضعت نهجا للدفاع عن فلسطين والاسهام بثورات احرار الامة.

وقال راعي الاحتفال الذي نظمته مؤسسة اعمار اربد بالتعاون مع مديريتي الثقافة والسياحة اليوم في حوش ام قيس الذي احتضن المؤتمر رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة رئيس مجلس ادارة المؤسسة ان مؤتمر ام قيس ورجالاته اثبتوا ان الاردنيين يمتلكون من الوعي السياسي لما يدور حولهم والارادة الحرة ما يكفي لبناء دولة وصوغ مقومات العمل النضالي القومي والعروبي.

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