السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 04:41 م

احتفالية شبابية بمئوية الدولة بمقر الجامعة العربية الثلاثاء المقبل

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الوكيل الاخباري - تستضيف جامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء المقبل في مقرها بالعاصمة المصرية (القاهرة)، الاحتفالية الشبابية العربية، والتي تنظمها جمعية "سند للفكر والعمل الشبابي" بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم السبت، فإن هذه الاحتفالية التي تحظى برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والسفارة الأردنية في القاهرة ومندوبية الأردن الدائمة لدى الجامعة، تأتي كفعالية شبابية وبمشاركة شباب من مختلف الدول العربية. 

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