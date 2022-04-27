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الأربعاء، 27-04-2022 12:47 ص

احتفال بمناسبة شفاء الملك بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الزرقاء بالتعاون مع الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة الزرقاء الاثنين، على ميدان الشهيد هزاع المجالي احتفالا بمناسبة شفاء جلالة الملك عبد الله الثاني وعودته الى أرض الوطن .

وقال محافظ الزرقاء بالإنابة حسن الجبور :" اننا في محافظة الزرقاء ، مدينة الجند والعسكر التي تعتبر فسيفساء الأردن ، نعبر عن كل معاني الفرح بعد أن من الله تعالى بالشفاء لجلالة الملك عبد الله الثاني قائد المسيرة ورمز وأمل الشعب الأردني ، حيث اننا نجدد العهد والولاء للقائد والانتماء للأردن ".

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