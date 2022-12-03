احتفال في إربد بمناسبة اليوم العالمي للإيدز

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة، اليوم السبت، احتفالا للتوعية بمخاطر المخدرات ومرض الإيدز بمناسبة اليوم العالمي للايدز تحت شعار "حياتي أغلى".



وأكد الوزير الأسبق وليد المصري، خلال رعايته للفعالية بمشاركة الفنانة السورية سلمى المصري، أهمية دعم برامج الجمعية لتوعية المجتمع من مخاطر المخدرات التي تعد من أخطر المشاكل التي تستهدف الشباب، لما لها من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، مثمنا دور الجمعية في تنظيم حملات توعية ونشر ثقافة مجتمعية حول خطورة تعاطي المواد المخدرة.

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