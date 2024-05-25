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السبت، 25-05-2024 09:14 م

احتفال في قصر الحسينية بعيد الاستقلال والملك ينعم بأوسمة ملكية

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الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، محاطا بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، مساء السبت؛ لحضور الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال الـ78.

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وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملك لدى وصوله إلى قصر الحسينية.
وألقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو كلمات في الحفل.


وأنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين، تقديرا لجهودها في تحقيق إنجازات أسهمت في تعزيز مسيرة تطوير الأردن وتحديثه.

 

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